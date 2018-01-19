Haber: Semih Baykal
Boluspor TFF 1. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak. Mücadele 21 Ocak Pazar günü saat 15.30’da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak. Boluspor takımı deplasmanda çıktığı 9 maçta topladığı 10 puanla dış saha puan tablosunda 7.sırada yer alıyor. Boluspor takımı bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 3 galibiyet elde etti. 1mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Boluspor’un deplasmanda oynadığı maçlarda toplam 16 gol kaydedildi. Kırmızı beyazlılar 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü. Boluspor ilk yarısının son deplasman maçını 17.haftada Denizlispor’a karşı oynadı. Denizli Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele Cihan Özkaymak ve Rydell Poepon’un karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Boluspor’undeplasmanda aldığı sonuçlar şu şekilde;
2.hafta
21.08.2017: Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0
4.hafta
10.09.2017: Manisaspor – Boluspor: 2 – 1
6.hafta
24.09.2017: BB. Erzurumspor – Boluspor: 0 – 2
8.hafta
15.10.2017: MKE Ankaragücü – Boluspor: 2 – 0
10.hafta
30.10.2017: Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0
12.hafta
20.11.2017: Gaziantepspor – Boluspor: 0 – 3
13.hafta
25.11.2017: Elazığspor – Boluspor: 0 – 1
15.hafta
08.12.2017: İstanbulspor – Boluspor: 1 – 0
17.hafta
24.12.2017: Denizlispor – Boluspor: 1 – 1
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