Haber: Semih Baykal

Boluspor TFF 1. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak. Mücadele 21 Ocak Pazar günü saat 15.30’da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak. Boluspor takımı deplasmanda çıktığı 9 maçta topladığı 10 puanla dış saha puan tablosunda 7.sırada yer alıyor. Boluspor takımı bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 3 galibiyet elde etti. 1mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Boluspor’un deplasmanda oynadığı maçlarda toplam 16 gol kaydedildi. Kırmızı beyazlılar 8 gol atarken, kalesinde de 8 gol gördü. Boluspor ilk yarısının son deplasman maçını 17.haftada Denizlispor’a karşı oynadı. Denizli Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele Cihan Özkaymak ve Rydell Poepon’un karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Boluspor’undeplasmanda aldığı sonuçlar şu şekilde;

2.hafta

21.08.2017: Ümraniyespor – Boluspor: 1 – 0

4.hafta

10.09.2017: Manisaspor – Boluspor: 2 – 1

6.hafta

24.09.2017: BB. Erzurumspor – Boluspor: 0 – 2

8.hafta

15.10.2017: MKE Ankaragücü – Boluspor: 2 – 0

10.hafta

30.10.2017: Çaykur Rizespor – Boluspor: 1 – 0

12.hafta

20.11.2017: Gaziantepspor – Boluspor: 0 – 3

13.hafta

25.11.2017: Elazığspor – Boluspor: 0 – 1

15.hafta

08.12.2017: İstanbulspor – Boluspor: 1 – 0

17.hafta

24.12.2017: Denizlispor – Boluspor: 1 – 1