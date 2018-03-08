Haber: Esra Öztürk

Kütahya’da yapılacak olan 1.Etap Müsabakaları sonunda A ve B grubunda 1., 2. 3. ve 4. (Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü) sırayı elde eden toplam 8 takım, yarı finale yükselecek. Federasyonca 2 gruba ayrılan takımlar, Kütahya’da 3 günlük tek devreli lig usulü turnuva maçları oynayacaklar. Bolu Belediyespor’un da yer alacağı yarı final bayanlar maç programı şöyle:

16 Mart Cuma

12.00: Balıkesir B.ŞehirBld-Sarıyer Bld.

14.00: Samsun B.ŞehirBld.Anakent-Pursaklar Voleybol İht

16.30: Karayolları-Bolu Belediyespor

18.30: THY-Manisa B.ŞehirBld.

17 Mart Cumartesi

12.00: Sarıyer Bld.-Samsun B.ŞehirBld.Anakent

14.00: Pursaklar Voleybol İht-Balıkesir B.ŞehirBld.

16.30: Bolu Belediyespor-THY

18.30: Manisa B.ŞehirBld.-Karayolları

18 Mart Pazar

11.00: Pursaklar Voleybol İht-Sarıyer Bld.

13.00: Balıkesir B.ŞehirBld-Samsun B.ŞehirBld.Anakent

15.30: ManisaB.ŞehirBld.-Bolu Belediyespor

17.30: Karayolları-THY