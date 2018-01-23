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23 Ocak 2018 Salı
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    Boluspor’un tecrübeli kalecisi Gökhan Değirmenci ve genç oyuncusu Melih Okutan, 2-0’lık Akın Çorap Giresunspor galibiyetinin en etkili isimleri oldu.

    23 Ocak 2018 Salı 10:40
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    İşte galibiyetin yıldızları

    Haber: Gönül Olutürk

    Boluspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’u 2-0 yendi. Boluspor’un başarılı file bekçisi Gökhan Değirmenci ve genç futbolcusu Melih Okutan, galibiyetin en önemli mimaristlerinden oldu.

    KALESİNİ GOLE KAPATTI

    Akın Çorap Giresun maçında 90 dakika boyunca kırmızı beyazlıların kalesini koruyan Gökhan Değirmenci, maç boyunca kalesini gole kapattı. Değirmenci, maçın 18.dakikasında Dialiba’nın, 63.dakikada Jones’in ve 79.dakikada Mert Örnek’in ceza sahası içinden vurduğu sert şutu kurtararak rakibin gol bulmasına izin vermedi. Değirmenci, diğer maçlarda olduğu gibi bu maçta da yaptığı kurtarışlarla Boluspor kalesinin güvende olduğunu gösterdi.

    GENÇ YILDIZ ADETA ŞOV YAPTI

    Boluspor’un genç sağ kanat oyuncu Melih Okutan ise, Giresun maçının 82.dakikasında İshak Çakmak’ın yerine oyuna girdi. Okutan maçta süre aldığı dakika boyunca 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kırmızı beyazlıların 90’ncı dakikada Santos’la bulduğu ilk golün asistini yapan ismi oldu. İlk golün ardından ataklarını arttıran Boluspor’da Melih Okutan, bu sefer 90+1’de takımının ikinci golüne imza attı. Genç yıldızın gösterdiği performans tüm izleyenlerden tam not aldı.

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