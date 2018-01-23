Haber: Gönül Olutürk

Boluspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’u 2-0 yendi. Boluspor’un başarılı file bekçisi Gökhan Değirmenci ve genç futbolcusu Melih Okutan, galibiyetin en önemli mimaristlerinden oldu.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Akın Çorap Giresun maçında 90 dakika boyunca kırmızı beyazlıların kalesini koruyan Gökhan Değirmenci, maç boyunca kalesini gole kapattı. Değirmenci, maçın 18.dakikasında Dialiba’nın, 63.dakikada Jones’in ve 79.dakikada Mert Örnek’in ceza sahası içinden vurduğu sert şutu kurtararak rakibin gol bulmasına izin vermedi. Değirmenci, diğer maçlarda olduğu gibi bu maçta da yaptığı kurtarışlarla Boluspor kalesinin güvende olduğunu gösterdi.

GENÇ YILDIZ ADETA ŞOV YAPTI

Boluspor’un genç sağ kanat oyuncu Melih Okutan ise, Giresun maçının 82.dakikasında İshak Çakmak’ın yerine oyuna girdi. Okutan maçta süre aldığı dakika boyunca 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kırmızı beyazlıların 90’ncı dakikada Santos’la bulduğu ilk golün asistini yapan ismi oldu. İlk golün ardından ataklarını arttıran Boluspor’da Melih Okutan, bu sefer 90+1’de takımının ikinci golüne imza attı. Genç yıldızın gösterdiği performans tüm izleyenlerden tam not aldı.