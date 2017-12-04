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04 Aralık 2017 Pazartesi
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    • İşte gerçek Boluspor sevgisi

    Ligin 14’ncü haftasında Boluspor- Adanaspor maçında İshak Çakmak’ın attığı gol sonrası sevincini maraton tribününe de giderek yaşadığı sırada objektiflere binlerce erkek taraftara ders olacak bir kare takıldı.

    04 Aralık 2017 Pazartesi 09:48
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    İşte gerçek Boluspor sevgisi

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor Lig’in 14’ncü haftasında Adanaspor’un karşısına galibiyet serisini devam ettirmek için çıktı. Bolu Atatürk Stadyum’unda oyana karşılaşmada da etkili olan taraf maç boyunca Boluspor’du. Maçın ilk yarısının son dajkikalarında 10 kişi kalmasına rağmen maçtan kopmayan Boluspor maçın 90+1’nci dakikasında İshak Çakmak’ın attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 ayrılarak üst üste dördüncü galibiyetini aldı. 

    İŞTE OBJEKTİFLERE YANSIYAN VE BİNLERCE ERKEK TARAFTARA DERS OLACAK O AN

    İshak penaltıyı gole çevirdikten sonra maraton tribününe koştu. Kucağında minik bebeğiyle maça gelen bayan bir Boluspor taraftarı golün sevincini yaşarken objektiflere yansıdı. Maç sonunda sosyal medyada en çok konuşulan fotoğraf olmayı başaran bu karede yer alan bayan taraftarımıza teşekkür eder, şimdiden Boluspor sevgisini aşıladığı miniğimize ömür boyu sağlık ve huzur içinde bir hayat dileriz.

    Anahtar Kelimeler: Ligin, 14’ncü, Haftasında, Boluspor-, Adanaspor

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