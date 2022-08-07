İşte Göztepe’nin yeni sezon kadrosu

Haber: Okay Özcan

Göztepe, yeni yönetimiyle, yeni sezona, yepyeni bir kadro ile girecek. Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in futbolun başına geçtiği İzmir ekibi, Süper Lig kadrosundan tam 19 futbolcuyla yollarını ayırırken, resmiyete döktüğü 10 yeni isimle kadrosunu takviye etti. Sarı-kırmızılılar, kaleye G.Antep FK'dan Ekrem Kılıçarslan ve M. Başakşehir'den Berkin'i monte etti.

Flaş transferler yaptı

Sol beke 1461 Trabzon'dan Emre, sağ beke F.Bahçe'den Uğur alınırken Kanarya'dan Emir savunmanın ortasına monte edildi.

Orta sahaya Barnsley'den Romal Palmer, Başakşehir'den Emre Çolak gelirken sağ kanat için Obinna Mamah, sol kanat için ise Samsun'dan Yasin Öztekin as kadroya dahil oldu. Hücum hattında İzmir ekibine A.Ordu'dan Hüsamettin Yener monte edildi.

Türkmen için taziye

İzmir basınının duayen isimlerinden ve Göztepe Spor Kulübü eski başkanlarından gazeteci Hamdi Türkmen'in vefat haberi spor camiasını yasa boğdu. Çeşme Devlet Hastanesi'nde bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören ve 70 yaşında hayata gözlerini yuman Türkmen için Göztepe Spor Kulübü de bir paylaşım yaparak taziye mesajı yayınladı. Kulüp, Göztepe'de de 2000, 2001 ve 2002 yıllarında başkanlık görevini yapan Türkmen'in vefatı üzerine resmi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp taziye mesajında, "Eski başkanlarımızdan Hamdi Türkmen'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da vefat eden eski başkanları Hamdi Türkmen için duyduğu üzüntüyü dile getirerek sosyal medyadan yüzlerce mesaj paylaşıp, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Yalçın tartışması

Spor Toto 1. Lig'de dış transferde çalışmalarını sıklaştıran Göztepe yönetimi, iç transferde de bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte geçmişte taraftarlar ile sorun yaşayan ve geçen sezon en çok tepki çeken isimler arasında yer alan Yalçın Kayan'ın sözleşmesi uzatıldı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme yapılırken, yönetimin bu kararı taraftarları ikiye böldü. Bir kısım taraftarlar, Yalçın'ın takımdan gönderilmesi gerektiğini savunurken, bir bölümü de futbolcuya destek verilmesini ifade etti.

"Hata yaptım, dersimi aldım"

Yalçın Karagümrük maçında oyundan alınırken formayı yere atmış ve tepki ile karşılanmıştı. Yalçın ile ilgili kulüp dün bir paylaşım yaparken futbolcu, "Dört yıldır profesyonel olarak mücadele ettiğim, şanlı Göztepe ile yola devam etmenin gururunu yaşıyorum. Bazen hatalar yaptım, genç oyuncu olarak bu hatalardan ders aldım. Yuvam Göztepe'mde, nice zaferlere ulaşmak için daha da çok çalışacağım" sözleriyle taraftarlara mesaj gönderdi.