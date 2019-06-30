İşte Heyecan Dolu 6.Hafta

Haber: C.Kutay Aykan

Veteranlarda grup maçlarının sonuna artık yaklaşıldı. 14 takımla başlayan grup maçları bu hafta sonu tamamlanacak ve gruplardan çıkan toplam 8 takım belli olacak. 6 takım ise turnuvaya grup aşamasında veda edecek. Heyecan giderek arttığı ve takımların son kozlarını oynamaya başladığı turnuvada 6.haftanın programı ise şöyle:

A Grubu

1 Temmuz Pazartesi

19.30: Yurt İletişim-Jotun Hisarspor

19.30: Saray Pas.2 Anh.Emin-Akay Kardeşler

20.45: Köroğlu Beton-Çağsu Hastanesi

B Grubu

2 Temmuz Salı

19.30: Gerede Altundağ İnşaat-BESK

19.30: Temel İnşaat Sümer Saray-Güzelsur İnşaat

20.45: Gençlik Spor İl Md.-Akkent Toar Yapı