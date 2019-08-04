İşte İlk 3 Haftanın Programı

Haber: Esra Öztürk
TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk 3 hafta maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
TFF 1. Lig’de ilk 3 haftanın maç programı:
1.HAFTA
16 Ağustos Cuma
20.00 Giresunspor-Menemenspor
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor
21.45 Osmanlıspor-Boluspor
18 Ağustos Pazar
16.30 Hatayspor-Altınordu
19.15 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-İstanbulspor
21.45 Altay-Ümraniyespor
21.45 Akhisarspor-Adanaspor
19 Ağustos Pazartesi
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü
2.HAFTA
23 Ağustos Cuma
20.00 Boluspor-Adana Demirspor
24 Ağustos Cumartesi
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük
25 Ağustos Pazar
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor
19.15 Menemenspor-Hatayspor
21.45 Bursaspor-Akhisarspor
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor
26 Ağustos Pazartesi
20.00 İstanbulspor-Altay
3.HAFTA
30 Ağustos Cuma
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor
31 Ağustos Cumartesi
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor
21.45 Altay-Balıkesirspor
21.45 Akhisarspor-Altınordu
1 Eylül Pazar
19.15 Giresunspor-Hatayspor
19.15 Fatih Karagümrük-Menemenspor
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü