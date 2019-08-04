İşte İlk 3 Haftanın Programı

Haber: Esra Öztürk

TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk 3 hafta maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezon 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

TFF 1. Lig’de ilk 3 haftanın maç programı:

1.HAFTA

16 Ağustos Cuma

20.00 Giresunspor-Menemenspor

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor

21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor

21.45 Osmanlıspor-Boluspor

18 Ağustos Pazar

16.30 Hatayspor-Altınordu

19.15 Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor-İstanbulspor

21.45 Altay-Ümraniyespor

21.45 Akhisarspor-Adanaspor

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü

2.HAFTA

23 Ağustos Cuma

20.00 Boluspor-Adana Demirspor

24 Ağustos Cumartesi

16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor

21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük

25 Ağustos Pazar

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor

19.15 Menemenspor-Hatayspor

21.45 Bursaspor-Akhisarspor

21.45 Adanaspor-Eskişehirspor

26 Ağustos Pazartesi

20.00 İstanbulspor-Altay

3.HAFTA

30 Ağustos Cuma

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor

31 Ağustos Cumartesi

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor

21.45 Altay-Balıkesirspor

21.45 Akhisarspor-Altınordu

1 Eylül Pazar

19.15 Giresunspor-Hatayspor

19.15 Fatih Karagümrük-Menemenspor

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü