İşte kupadaki rakibimiz

Haber: N. Halid Altundal

Covid-19 tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin yer almadığı kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi töreninde, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

BEYPİLİÇ BOLUSPOR’UN RAKİBİ BELLİ OLDU

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer alıyor.

4. eleme turunda rakibini eleyen Beypiliç Boluspor’un 5. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Beypiliç Boluspor ZTK 5. eleme turunda Fraport-Tav Antalyaspor ile karşılaşacak. Maçlar 15-16-17 Aralık tarihlerinde seri başı takımların sahasında oynanacak.