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10 Şubat 2018 Cumartesi
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    Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta kapsamında Boluspor sahasında Manisaspor'u konuk edecek. 10 Şubat Cumartesi günü 13.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.

    09 Şubat 2018 Cuma 13:23
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    İşte maçın yayınlanacağı kanal

    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta kapsamında Boluspor sahasında Manisaspor'u konuk edecek. 10 Şubat Cumartesi günü 13.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Seyfettin Ünal yapacak. Futbolseverler, Boluspor-Manisaspor maçını beIN Sports Max 1'den canlı izleyebilecekler. Ligde 27 puanla 9. sırada yer alan Bolulu Yarenlerson iki haftayı da puansız kapattı. Geçen hafta Gazişehir'e konuk olan takım sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Diğer yandan Manisaspor ise 14 puanla 17. sırada yer alıyor. Tarzanlar son hafta sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'u 3-1 yenerek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

    İLK YARIDA MANİSASPOR KAZANDI

    Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan maçı Manisaspor 2-1 kazandı. Tarzanlar'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Axel Meye ve 88. dakikada İsmail Haktan Odabaşı kaydetti. Boluspor'un tek golü ise Melih Okutan'dan geldi.

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligde, 21.

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