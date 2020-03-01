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İşte Özköylü'nün Boluspor Karnesi

Sezonun 5. haftası öncesinde Boluspor ile anlaşan teknik direktör Osman Özköylü 24. haftanın ardından kırmızı beyazlı ekiple yollarını ayırdı.

İşte Özköylü'nün Boluspor Karnesi

Haber: C.Kutay Aykan

Bu süreçte 20 lig maçında Boluspor'un başında yer alan Özköylü ile kırmızı beyazlılar 2 galibiyet, 11 beraberlik 7 mağlubiyet alarak 0,85 puan ortalaması yakalayabildi. Özköylü ile Boluspor bir kupa maçına çıkarken, bu maçta da istediği sonucu alamamıştı. Boluspor Osman hoca ile son 15 maçta galibiyet yüzü göremedi. Ayrıca iç sahada 8 maç üst üste kazanamayan Boluspor, deplasmanda ise bu sezon hiç galip gelemedi. Osman Özköylü hocalık kariyerinin en başarısız dönemini böylelikle Boluspor’da yaşamış oldu.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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