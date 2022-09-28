İşte, Tuzla maçının detayları

İşte, detaylar...

Boluspor - Tuzlaspor maçı için artık nefesler tutuldu. Son haftalarda çıkışa ligin 4. Sırasındaki kırmızı beyazlı ekibimiz ile ligin 10. sırasındaki Tuzlaspor’un mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği Boluspor - Tuzlaspor karşılaşması ile ilgili detaylar. Bolu 17 Atatürk stadyumunda 2 Ekim Pazar Günü saat 16.00’da oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek hakemler henüz açıklanmadı.

Öte yandan, Boluspor Spor Toto 1.Lig’in 7. haftasında sahasında konuk edeceği Tuzlaspor maçının biletlerini satışa sundu. Kulüpten yapılan açıklamada numaralı tribün 250 TL, kapalı ve maraton 50 TL, kale arkası ve misafir tribünün bilet fiyatlarının 25 TL olarak belirlendiği açıklandı.