“İstediğimiz desteği hala alamıyoruz”

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyespor başkanı Sinan Barut Bolu Belediyespor voleybol takımının başarısı ve bu hafta oynanacak olan Sarıyer Belediyespor maçıyla ilgili konuştu. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Küçük Yalıspor’u net bir skorla 3-0 kazanan yeşil beyazlılar liderlik koltuğuna oturdu. 6’da 6 yapan filenin sultanları bu hafta Sarıyer Belediyespor ile karşılaşacak. Geride kalan 6 haftada çok iyi performans sergileyen Salih hocaya ve bütün oyunculara tek tek teşekkür eden Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut açıklamasında “Bizim arkamızda itici güç olan protokolümüzü ve seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Bu hafta oynayacağımız Sarıyer Belediyespor maçı diğer 6 maçtan çok daha önemli. Onlarda geride kalan 6 haftanın ilk 5 haftasını da galibiyetle kapattı. Geçtiğimiz hafta kaybettiler ve şuanda üçüncü sıradalar. Sarıyer maçından sonra önümüzün çok daha fazla açılacağını bundan sonra da yine galibiyet serimize devam edeceğimize inanıyoruz” dedi.

“FORMA SPONSORU OLMAYAN TEK TAKIMIZ”

Bu iyi performansa rağmen hala beklenilen desteği alamadıklarını ifade eden Başkan Barut “Bizim hala Bolu halkı hangi ligde oynadığımızı ve neyi amaçladığımızı farkında olmadıklarını düşünüyorum. Özellikle belli bir kesime kendimizi anlatamıyoruz. Biz 6 maç oldu halen bu ligdeki forma reklamı olmayan takımız. Kendi çabalarımızla belediyeden ve Gölcük’ten aldığımız destekle 16 branşı idare ediyoruz. Ama ne yazık ki halen istediğimiz desteği alamıyoruz. 6’da 6 galibiyet almamıza rağmen, bunun üstünün Sultanlar Ligi olmasına rağmen halen bir tek forma reklamımız yok. Çok komik rakamlar telaffuz ediliyor. Biz bunları reddediyoruz. Gerçekten bize destek olmak ve bizim ilerlememizi isteyen kişilerle bundan sonra hem forma reklamı konusunda hem sponsorluk konusunda devam edeceğiz. Tamamen kişisel çabalarla şuanda deplasman sponsorluğumuzu elde ediyoruz ama biz daimi olarak bir gelir elde etmek istiyoruz. Daha fazla Bolu halkının ve bazı şirketlerin desteğini arkamızda bulmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel olacağını ve bize daha fazla destek olacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.