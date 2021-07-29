İstek kulüplerden destek TFF’den

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Mali Kurulu dün Ankara’da gerçekleştirildi. Süper Lig kulüplerinin genel kurulu boykot etme yolundaki eğilimi, dün sabah saatlerine kadar süren toplantıların ardından ortadan kaldırıldı. Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonucunda birliğin talebi, TFF tarafından kabul edildi. Toplantıya 245 delege katılırken, TFF tarihinde en yüksek katılımlı bir mali genel kurul olduğu belirtildi.

Ara verildi

Genel kurulun açılmasından sonra ilginç bir olay yaşandı. TFF Yönetim Kurulu, Divan’a başvurarak gündeme konan önergeyi geri çektiklerini bildirdi. Ancak salonda bulunan bazı kulüp hukukçuları en az 64 imza gerektiği uyarısında bulundu.

Divan başkanı bu gelişme üzerine oturuma 10 dakika ara verdiğini açıkladı. Sürenin dolmasından sonra bu kez, “Tahkim, Disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun seçimle göreve gelmesi” teklifi, 93 delegenin imzası ile verilen önergeye dönüştü ve tekrar gündeme alındı.

Divan Başkanı Mehmet Büyükekşi, üyelerin toplantı bitimine kadar salondan ayrılmamaları istedi. Maddenin görüşülmesi ve gerekirse kabulü için en az 212 delegenin onayına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Gerginlik yaşandı

Gündemin son maddesine gelindiğinde söz alan Galatasaray Başkan Vekili Rezan Epözdemir, hukuk kurullarının adil olmadığını, atanmış kurulların tarafsız yargılama yapamayacağını belirterek, AİHM kararlarını vurgu yaptı. Bu sırada TFF başkanvekili Mehmet Baykan ile Özdemir arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Büyükekşi salonda statü değişikliği için 3’te 2 çoğunluğun olduğunu ifade edip, önergeyi oylamaya sundu. Türk futbolunda Tahkim, Disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulları’nın atama değil, genel kurul oylarıyla görevlendirilmesini içeren önerge kabul edilmiş oldu.

İlk etapta genel kurul delege yapısı içinde yer alan paydaşların tamamının vereceği temsilciler ile 13 kişilik bir “hukuk danışma kurulu” oluşturulacak ve gelecek yıl yapılacak TFF genel kurulunun onayına sunulmak üzere bir statü değişikliği metni hazırlanacak. Kabul görürse 2022-23 sezonundan itibaren adı geçen hukuk kurulları, TFF genel kurulunda seçilecek.

‘Süper Lig AŞ düşünülebilir’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, pandemi sürecini anlattı, kulüplere gösterilen kolaylıklardan bahsetti. Başkan, Süper Lig AŞ’nin kurulmasına da olumlu bakabileceklerini dile getirdi.

Kulüpler Birliği’nin Süper Lig A.Ş.’nin kurulması ile ilgili çalışmalarına da değinen Nihat Özdemir, “Yayın haklarının Süper Lig A.Ş. tarafından kullanılması sık sık gündeme getirilen bir konu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kanunen sahip olduğu yayın haklarının, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir ‘Süper Lig A.Ş.’ye devredilmesi düşünülebilir. Evet yayıncı kuruluşla sorunlarımız var. Son yıl ödemesini de alacak ve yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Üye olmama şartı aranıyor

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri minimum 10 yıl, Tahkim ve Etik Kurulu üyeleri 15 yıl kıdemi olan hukukçulardan seçilecek. Seçilen isimler hiçbir spor kulübüne ve şirketlerine üye olmayacak.