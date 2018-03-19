Haber: Semih Baykal

Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, “Böyle bir skoru hiç beklemiyorduk. İçinde yaşadığımız ortamlardan dolayı oyuncularımızın verdiği mücadeleden dolayı kendilerini kutluyoruz, yapacağımız çok da bir şey yok. Bu müsabaka için puan alacak bir mücadele ve oyun ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum, Ümraniyespor'u tebrik ediyorum. Bunun birçok nedeni olduğunu biliyorsunuz. Sonuçta bir puanı bile hak etmeye bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kaybettik ama 6 müsabaka var. Umut ediyorum ki 6 müsabakada Adana Demirspor adına istenen puanları mutlaka alacağız. Maç içerisinde zorunluluktan oyuncu değiştirmek gerekti“ dedi.