İstikrar abidesi Milan Lukac

Akhisarspor'un başarılı file bekçisi Milan Lukac, Türkiye Ligleri'nin en istikrarlı yabancılarından biri oldu. Sırp kaleci ülkemizde 5. yılını geçiriyor.

İstikrar abidesi Milan Lukac

Haber: Aysun Beykoz

Yeşil-siyahlı kulübe 2015-16 sezonu öncesi 2015 yazında ülkesinin Partizan kulübünden transfer olan 35 yaşındaki file bekçisi, o tarihten itibaren hiç ayrılmadı. Son 2 sezondur takımın yedek kalecisi olan Lukac, Akhisar'da Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanırken kulübün tarihindeki ilk UEFA Avrupa Ligi macerasında da kaleyi korudu. Akigo'da geçen sezon Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşme acısını da yaşayan Lukac, yeşil-siyahlılarda değişmeyen tek isim olmayı başardı. Lukac'ın kadroda olduğu 5 yıllık süreçte Akhisarspor'da 2 farklı başkan, 7 farklı teknik adam görev yaptı.

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Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020, 16:30
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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