İstikrarın adı Eroğlu

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto 1. Lig'de 18 takımdan 14'ü teknik direktör değişikliği yaparken, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Hatayspor geride kalan sezonu başladıkları teknik adamlarla bitirdi. Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehir'de Fuat Çapa ve Hatay'da İlhan Palut takımlarının başında kaldı. Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 7. sezonunu tamamladı. Altınordu ile 238 lig maçına çıkan Eroğlu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Milne'nin 222 maçlık rekorunu geçti. Kırmızı-lacivertlilerin başında 7. sezonunu geçiren Eroğlu, başarılı bir karneye sahip oldu. Altınordu'nun başında bugüne kadar 238 maça çıkan Eroğlu, 119 galibiyet, 61 beraberlik, 58 yenilgi yaşadı.

DEMİRBAŞ EROĞLU

Hüseyin Eroğlu 418 puan aldı ve maç başına 1,76 puana ulaştı. TFF 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan, Spor Toto 1. Lig'de 4 kez Play- Off'u son haftada kaçıran Altınordu, 238 maçta rakip fileleri 401 kez havalandırdı. Maç başına 1,68 gol ortalaması yakalayan İzmir ekibi, kalesinde ise 247 gol gördü.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ SEVİNDİLER

Çaykur Rizespor'un ardından Gençlerbirliği'ni de Süper Lig hedefine ulaştıran İbrahim Üzülmez ile Büyükşehir Erzurumspor gibi Gazişehir Gaziantep'in başında da bu coşkuyu yaşayan Mehmet Altıparmak, çalıştırdıkları takımları üst üste Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Daha önce Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural ve Metin Diyadin art arda iki sezon Süper Lig sevinci yaşamıştı.

İKİ EKİBİ DE ÇALIŞTIRDILAR

Orhan Kaynak, Elazığ ve Bolu'da, Sait Karafırtınalar Bolu ve Altay'da, Osman Özköylü Denizlispor ve Osmanlıspor'da, Erkan Sözeri G.Birliği ve Giresun'da, Ümit Özat Giresun ile Adana Demir'de, Serhat Gülpınar da Afyonspor ve Elazığ'da görev yaptı. Yücel İldiz'in 4. kupası Denizli'yi zafere taşıyan Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2000-2001 sezonunda Yeni Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015- 2016 sezonlarında Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşımayı başarmıştı. Yücel İldiz, daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarılarına ortak oldu.