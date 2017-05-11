Haber: Ceylan BEYKOZ

Arçelik Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasının üçüncülük maçı dün Milli Eğitim ile İtfaiye Müdürlüğü arasında oynandı. Maçın ilk setini 25-18’lik skorla Milli Eğitim kazandı. İkinci sete de etkili başlayan Eğitim ilk teknik molaya 8 – 3 önde girdi. Bir ara itfaiye farkı azaltmaya çalışsa da ikinci teknik molayı eğitim 16 – 9 önde tamamladı. İkinci teknik moladan sonra sette rakibine sayı sansı vermeyen Milli eğitim ikinci seti 25 – 14 tamamladı. Diğer setlere göre üçüncü set genel olarak çekişmeli anlara sahne oldu. Kıran kıra mücadeleye sahne olan setin ilk teknik molasına eğitim 8 – 7 önde girdi. Teknik moladan istekli dönem eğitimciler rakibini yaklaşmasına izin vermedi ve son teknik molaya 16 - 13 önde girdi. Maçın genelinde üstün oynayan Milli Eğitim son seti 25 – 22 maçı da 3 – 0 kazandı.