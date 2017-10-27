Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor'da teknik direktör Fuat Çapa'nın gönderilmesi ile birlikte yine alt yapıdan A takıma çıkarılan teknik sorumlu Yılmaz Özen, takımı ile çıktığı ilk maçta Boluspor'u Ziraat Türkiye kupasında Konya Selçukluıspor’u 1-0 yenerek bir üst tura taşımayı başardı. Maçın ardından konuşan genç ve başarılı teknik adam şunları söyledi. “Boluspor kaliteli bir takım. Aynı zamanda altyapıya önem veren bir takım. Buraya altyapımızdan 9 oyuncumuz ile geldik. Bugün maçta da eksiği olan oyuncularımız oynadı. Zor bir süreçten geçen Boluspor kalitesi ve karakteriyle bu süreci atlatacaktır. Bugün alınan galibiyet ile birlikte Boluspor iyi bir çıkış yakalayacaktır” dedi.