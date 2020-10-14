İyi bir hava yakalayacağız

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını tamamlayan Bursaspor'da tecrübeli stoper Cüneyt Köz, Bursa Hakimiyet'e konuştu. Cüneyt, "Sezon başı hepimizin kafasında bir sporu işareti vardı. Bu ligde ne kadar tecrübeli olursak farklı bir lig burası. Burada takımdaşlık, istek arzu ve ortaya koyduğunuz oyun daha önemlidir. Takımda tecrübeli isimler var. Bu tecrübeyle genç arkadaşlarımızın enerjisini birleştirip iyi bir hava yakalamak istiyoruz. İyi bir yoldayız. 4 haftada maalesef 4 puan aldık belki ama Adana Demirspor'a pozisyon vermeden kaybettik. Altınordu maçında galip geldik. Giresun maçını maalesef duran toptan kaybettik. Geçtiğimiz hafta 3-0'dan oyun veriyoruz olmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.

BİREYSEL HATALAR

Takımın yediği gollerin bireysel hatalardan geldiğine dikkat çeken Cüneyt Köz, "Baktığımız zaman bireysel hatalardan kaybediyoruz. Bu 4 takım hiçbir zaman bize üstünlük sağlamadı. Hatta biz zaman zaman daha iyi oynayıp üstünlük kurup göze hoş gelen Bursaspor'un istediği bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hedef koymak çok doğru olmayabilir. Biz burada kendimizi geliştirmeliyiz. Başlangıçlar zordur önemli olan finali yapmak. Bizim istediğimiz öncelikle bir seri yakalamak. Seriyi yaptıktan sonra da özgüvenimiz gelince daha iyi Bursaspor göreceğimizi ümit ediyorum" dedi.

ARZULANAN FUTBOL BELLİ

"Amacımız ve buraya gelme sebebimiz belli. Sezon başı kamp yapamamıştık. Fiziksel açıdan bunu yukarı çekip arkadaşlık takımdaşlık ortamıyla güzel bir hava yakalayıp istediğimiz Bursaspor'u arzuladığımız oyunu milli aradan sonra sergilemek istiyoruz. Bir arkadaşımız hata yapıyor ardından zincirleme başlıyor. Onlar da bu hatayı affetmiyor. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Önde pozisyona giriyoruz. Arkada az pozisyon veriyoruz. Bireysel hataları minimuma indirmek gerekiyor. Bunu da yaptığımız taktirde istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum."

TARAFTARI ARIYORLAR

"2 deplasmandan 4 puan çıkardık. İçerde 0 puan aldık. Yüzde yüz eminim. Eğer taraftarımız, bizim yanımızda olsaydı o maçlardan mağlup dönmezdik. Onlar bizim için büyük bir güç. Yapacak bir şey yok. Futbolumuza odaklanacağız. Bursaspor'u tekrardan iyi yerlere çıkarmak için mücadele ediyoruz."