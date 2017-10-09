Haber: Esra Öztürk

İlk yarısı golsüz sona eren maçta sakatlığı sona eren Santos 45 dakika forma giyerken, sakatlıktan son lig maçı öncesi kurtulan Yusuf Emre Gültekin ile İshak sahada yer alan ve hazır oldukları mesajlarını veren diğer isimler oldular. Diarra'da 45 dakika forma şansı bulurken, yeni transferlerden Sefa Yılmaz 90 dakika oyunda kaldı. Geçtiğimiz yıl sağ bekte görev alan ancak lig sonuna doğru sakatlanan Furkan Şeker'de 75 dakika oyunda kalan isim oldu. Kırmızı beyazlı ekipte iki hafta önce sakatlanan Özgür İleri ve Alim Öztürk ise kadroda olmalarına rağmen bu maçta forma giymediler.