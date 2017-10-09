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09 Ekim 2017 Pazartesi
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    • İYİ HABER HAZIRLIK MAÇINDA GELDİ

    Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Boluspor, süper lig ekibi Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında tedavisi sona eren bir çok oyuncusunun sahalara geri dönmesi ile birlikte Ankaragücü maçı öncesi moral buldu.

    09 Ekim 2017 Pazartesi 12:13
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    İYİ HABER HAZIRLIK MAÇINDA GELDİ

    Haber: Esra Öztürk

    İlk yarısı golsüz sona eren maçta sakatlığı sona eren Santos 45 dakika forma giyerken, sakatlıktan son lig maçı öncesi kurtulan Yusuf Emre Gültekin ile İshak sahada yer alan ve hazır oldukları mesajlarını veren diğer isimler oldular. Diarra'da 45 dakika forma şansı bulurken, yeni transferlerden Sefa Yılmaz 90 dakika oyunda kaldı. Geçtiğimiz yıl sağ bekte görev alan ancak lig sonuna doğru sakatlanan Furkan Şeker'de 75 dakika oyunda kalan isim oldu.  Kırmızı beyazlı ekipte iki hafta önce sakatlanan Özgür İleri ve Alim Öztürk ise kadroda olmalarına rağmen bu maçta forma giymediler.

    Anahtar Kelimeler: Son, Haftalarda, Sakatlıklarla, Boğuşan, Boluspor

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