İyi Parti Yönetimi Bstore'a Aktı

Haber: Aysun Beykoz

Başkan Ahmet Örnekbaş ve parti yönetim kurulu ile birlikte İyi partililer Bstore'den yaptıkları alışverişle hem Boluspor'a destek oldular, hem de bu kampanya için herkese örnek oldular. Başkan Örnekbaş ziyarette yaptığı açıklamada " Bolusporumuza destek olmak amacıyla arkadaşlarımızla birlikte BStore'u ziyaret ederek hem birbirinden güzel Boluspor ürünlerini aldık, hem de takımımıza destek verdik. Bu kampanyayı başlatan arkadaşlarımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu günlerde Bolu sokaklarında gördüğümüz Boluspor arması ve renkleri bizleri çok mutlu etti. Bu manada şehrin Boluspor'a hasretle özlemle destek olduğunu görüyoruz. İnşallah bugün bizlerde destek olmak için buradayız. Boluspor hepimizin ortak sevdası. Boluspor söz konusu olduğu zaman bu işin siyaseti de olmaz hiç bir şeyi olmaz, Boluspor için buluşuruz. Buluşmaya da devam ederiz. Bu sezonun stresli bir sezon olmayacağına inanıyorum" dedi. Boluspor bizim gözbebeğimiz diyen İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş " Abdullah Abat Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna sonuna kadar güveniyor ve inanıyoruz. Tüm Bolulu hemşehrilerimizi BStore mağazasına destek olmaya davet ediyorum. Herkes gelsin burada eşine çocuğuna bu güzel ürünlerden alsın. Bu sene Bolu sokakları kırmızı beyaz olsun" dedi.