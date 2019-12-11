İYİ Parti’den Boluspor’a ziyaret

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 16.sırasında yer alan ve kötü günler geçiren Boluspor’u İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve yönetim kurulu ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı “Ahmet başkanımız Bolupor kulübünün kötü günlerinde, Boluspor’un bugüne kadar reklam anlamında maddi anlamda hiçbir zaman geri çevirmemiştir. Bugün buraya gelmesi de övgüye layık. Çünkü herkesin bu günlerde Boluspor’a destek olması gerekiyor. Boluspor takımı küçük şehrin büyük öyküsü. Bolu çok büyük sanayi şehri değil. Yıllardan beri boluspor takımı liglerde boy göstermiş. 80’li yıllarda orman gelirleri sayesinde Boluspor ayakta durabilmiş. Rıdvan’ları Sercan’ları yetiştirmiş ve futbola kazandırmış” dedi.

“BİZ HER HAFTA HER MAÇTA SEÇİME GİDİYORUZ”

Bu hafta sonunda çok zorlu bir maça çıkacaklarını hatırlatan Çarıkçı “Günümüzde artık futbol sektörü ekonomik anlamda siyasi anlamda çok kuvvetli olan illerin takımı olarak büyük para gerekiyor. Belediye başkanları ve siyasi başkanlar 5 yılda bir seçiliyor. Biz her hafta her maçta seçime gidiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama bilinmesi gereken şu altyapımızda 80 futbolcu kalıyor. Bu kulübün ocağı tütüyor, yemekler yeniyor. Türkiye’de bütün takımların halini görmekteyiz. Para olmadan bu işler olmuyor. Bolu’nun gücü de belli. Maalesef Ahmet başkanımız gibi 400 kişinin reklamıyla beraber bu kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“TARAFTARIMIZDAN BU HAFTA DESTEK BEKLİYORUZ”

Boluspor olarak zor günlerden geçtiklerini ifade eden Çarıkçı “Taraftarımızdan bu hafta destek bekliyoruz. Bu günleri hiç yaşamamıştık. İlk defa bu sene iyi başlamadık. Bunun da sebebi Mayıs ayında kongremizi yaptık ama kongremizde aday olmayacağımı belirtmiştim. 4 kişi aday olmasına rağmen sayın valimiz ve belediye başkanımızın da isteği üzerine yeniden takıma sahip çıktık. Biraz kongremiz sıkıntılı geçti. Belki kongremiz daha önce yapılmış olsaydı daha farklı olurdu. Bu kötü günümüzde yanımızda olan Ahmet Başkanımıza ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BOLUSPOR BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR”

Boluspor’un Boluluların göz bebeği olduğunu ifade eden İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ise “1965 yılında Türkiye liglerinde bir yıldız gibi parlayıp 70’li 80’li yıllarda adeta bir futbolcu fabrikası edasında Türk futboluna hizmet vermiştir. Bende Bolu’da doğup büyüyen bir şahıs olarak Bolusporun bu yıldız olduğu günleri gördüm yaşadım ve her zamanda o özlem içerisinde yaşamaktayım. Maalesef Boluspor’umuz maddi sebeplerden dolayı ve gelişen çağımızdaki futbol anlayışına ulaşamamış olmamasından şuanda bu noktada. Maddi kaynaklar derken karşımızda milyon dolarlık takımlar şehirler kulüpler ve bunları destekleyen bir takım iş adamları ve siyaset çevresi var. Boluspor siyaseten de etkili olamamıştır. Bunun neticesinde maddi anlamda güçlü yapıya ulaşamamıştır. Bir miktar belediyemizin katkıları ve esnaflarımızın katkısı ile Boluspor bu günlere gelmiştir” dedi.

“BİZ BOLULULAR HAVLU MU ATACAĞIZ”

Boluspor’un futbol karnesi açısından şuanda iyi bir noktada olmadığını ifade eden Örnekbaş “Ama iyi bir nokta değiliz diye de biz Bolulular havlu mu atacağız. Boluspor bulunduğu durumdan toparlanıp inşallah ligdeki yükselme sürecini sağlayacak ve başarılı bir şekilde bizi tehlikeli bölgeden uzaklaştırarak hedefine doğru yürüyecektir. Daha üst ligler de ilerleyen yıllarda olabilecektir. Ben endişeli değilim. Boluspor ve Bolulular inandığı zaman bunu başarırlar. Yönetim kurulu üyelerinin de başkanımızın da bu özveriyi göstereceğine inanıyorum. Bütün hemşerilerimizin de Boluspor’un arkasında durmalarını istiyorum. Çünkü başka Boluspor yok. Boluspor’u eğer biler böyle günlerde yalnız bırakırsak, sürekli olumsuzluğu düşünürsek Boluspor’daki yöneticiden malzemeciye, futbolcudan teknik heyete herkesin morali bozulur. Biz bu moral bozukluğunu kırmak için buradayız. İYİ Parti bugün bu moral bozukluğunu kırmak için burada” şeklinde konuştu.

“TÜRK FUTBOLU GELİŞECEKSE YERLİ FUTBOLCU SAYISININ ARTTIRILMASI LAZIM”

Türk futbolunun gelişmesi için yerli futbolcu sayısının arttırılması gerektiğinin altını çizen Örnekbaş “Bir de tabi bu gecikmiş bir ziyarettir. Bizler 2 yıllık bir partiyiz. Bu zaman zarfında iki seçim yaşadık. Birincisi genel seçimlerdi ki başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İkincisi de yerel seçimler. O seçimlerde de millet ittifakı olarak bu seçimi yaşadık. Parlamentoda grup kurduk. Orada da iyi bir performans sergiledik ve Bolu’da bir değişim yaşadık. Belediye meclisinde de meclis üyeleri arkadaşlarımız birlikte Bolu için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İYİ Parti Bolu’nun yararına olan her şeyde elini taşın altına koyar. Biz artık önümüzdeki süreç için hazırlıyoruz. Bunlardan biri de spora bakış açımız. Profesyonel sporlara ve amatör sporlara. Ama ben şöyle bir görüntü görüyorum, belli güçte olan 4 büyükler yıldız takım fakat kaç tane yerli futbolcu var. İçler acısı bir durum var burada. Türk futbolu gelişecekse yerli futbolcu sayısının arttırılması lazım. Sözümün başında da söylediğim gibi Boluspor eskiden bir futbolcu fabrikasıydı, biz yine o günlere dönmeliyiz diye düşünüyorum. Ekonomik açıdan yaratılan farkı bu şekilde kapatabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah siz yönetiminiz bu konuda iyi bir sınav verir ve başarırsınız” ifadelerini kullandı.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA BAŞARILAR DİLEDİ

Son olarak bu hafta sonunda oynanacak olan Karagümrükspor maçında kırmızı beyazlılara başarılar dileyen Örnekbaş “Önümüzdeki cumartesi Karagümrükspor ile maçımız var. Karagümrükspor 5 haftadır galibiyet alamamış bir takım. Karagümrük maçı inşallah bizim için şeytanın bacağını kırma maçı olur. Bu maçla birlikte iyi bir ivme kazanarak yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum” dedi.