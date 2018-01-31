Haber: Esra Öztürk

Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde Bolu Aladağ Tevfik Rüştü Günday Kamp ve Eğitim Merkezi'nde kış kampını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İzcileri Afrin'de terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştiren Mehmetçikleri unutmadılar. İzciler, izci fularlarıyla Afrin yazıp Türk bayrağı açtılar. Görev yapan Mehmetçiklere izci selamı vererek destek oldular. İBB izcileri "Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda vatanı, milleti ve bayrağı için teröristlerle mücadele eden asker abilerimize İBB Kış İzci Kampı'ndan selam olsun. Kalbimiz ve dualarımız sizinle" mesajını paylaştılar. Daha sonra izciler hep bir ağızdan, "Mehmetçiğimizi muzaffer eyle Ya Rabbi!" diye dua ettiler.