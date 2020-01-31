İzcilere Kurtarma Eğitimi

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aladağlar Kamp Tesisi’nde kamp ve eğitim yapan Türkiye İzcilik Federasyonu Bolu Temsilciliği izcilerine, Bolu’da faaliyet gösteren gönüllü “Köroğlu Dağcılık, Arama Kurtarma Ekibi ve Doğa sporları Kulübü” tarafından afetlere ve doğa olaylarına karşı eğitim verildi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen üzücü Elazığ depreminden sonra arama kurtarma ve afet bilinci tekrar gündeme gelmesi dolayısıyla önemi bir kez daha anlatıldı. Bolu afet bölgesi olması sebebiyle ve yeterli ilgiyi göremeyen bu faaliyetler için yola çıkan Kulüp Başkanı Hakan Esen ve yönetim üyesi Samet Aydın ; Gençlere ve talep eden kurumlara eğitimi gönüllü olarak verdiklerini dile getirdi. Ekipmanların pahalı ve ithal olması sebebiyle bu sektörde yerli üretimde tek olan desteğini hibe ve bağış olarak Kaya Sports Safety grup tarafından alan ekip ilerleyen günlerde kamu kurum kuruluş ve okullarda eğitimlerine devam edeceklerini, ayrıca afetlerle ilgili bilgi ve beceri öğrenmek isteyen herkes içinde kapılarının hiçbir talep beklemeden açık olduğunu belirttiler.