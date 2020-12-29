İzmir'de kazanan çıkmadı

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor, evinde Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

İzmir'de kazanan çıkmadı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi sona erdi. 

Bu sonuçla Menemenspor puanını 19'a, Ankara Keçiörengücü ise 28'e yükseltti.

Menemenspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ferdi Karadoruk, Mert Bulut

Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş (Dk. 84 Burak Albayrak), Furkan Bayır, Domgjonas, Şeref Özcan (Dk. 90+1 Yusuf Talum), Taşkın Çalış, Adamu, Tidjani (Dk. 46 Akanbi), Tayfun Aydoğan, Kamara (Dk. 84 Mehmet Aytemiz)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, Cem Ekinci (Dk. 61 Dodoo), İrfan Akgün (Dk. 61 Ilır Mustafa), Uğur Utlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 87 Kone), Burak Aydın, Manaj (Dk. 75 Tahir Mustafa Babaoğlu)

Sarı kartlar: Dk. 14 Furkan Bayır, Dk. 78 Kamara, Dk. 90+5 Burak Albayrak (Menemenspor), Dk. 47 İrfan Akgün, Dk. 50 Barış Alper Yılmaz, Dk. 90+4 Dodoo (Ankara Keçiörengücü) 

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