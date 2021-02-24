İzmir'de puanlar paylaşıldı

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de Altınordu ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda, Murat Erdoğan'ın yönetiminde oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 20. dakikasında genç golcüsü Enis Destan ile üstünlüğü eline almayı başardı. Bu golden on dakika sonra sahneye çıkan Ozegovic, skora eşitliği getirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve iki ekip, zorlu mücadelede puanları paylaştı.

Altınordu, bu sonuçla puanını 38'e çıkardı ve maç fazlasıyla play-off potasına, 6. sıraya yükseldi. 26 puana ulaşan Adanaspor ise 12. sıradaki yerini korudu.

Ligde son üç maçını kazanan İzmir temsilcisi, bu müsabakadan elde ettiği puanla namağlup serisini 4 maça çıkardı. Konuk Adanaspor ise, geçtiğimiz hafta oynadığı derbinin ardından arka arkaya ikinci beraberliğini aldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Ata Yıldırım

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Can Esendemir, Ufuk Budak, Recep Aydın, Furkan Çil, Burak İnce (Dk. 61 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 61 Ahmet İlhan Özek), Metehan Mimaroğlu (Dk. 84 Ahmet Dereli), Enis Destan

Adanaspor: Karacic, Hakan Çinemre, Furkan Şeker, Donkor, Canberk Dilaver, Ergin Keleş (Dk. 80 Fıratcan Üzüm), Atalay Babacan (Dk. 59 Ömer Çiçek), Uğurcan Yazğılı (Dk. 70 Evren Korkmaz), Ahmethan Köse (Dk. 80 Eren Keleş), Celil Yüksel, Ozegovic

Goller: Dk. 20 Enis Destan (Altınordu), Dk. 30 Ozegovic (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 Furkan Çil, Dk. 88 Ufuk Budak, Dk. 90+4 Enis Destan (Altınordu), Dk. 77 Evren Korkmaz (Adanaspor)