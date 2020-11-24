İzmir derbisinde kazanan Altay

Haber: Aysun Beykoz
Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında ev sahibi takım Rasheed'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip 71. dakikada Özgür Özkaya'nın attığı golle skoru eşitledi. Maçın sonucu belirleyen gol 81'de Yılmaz Özeren'den geldi. Maçın 89. dakikasında Altay'dan Erhan Çelenk ve Menemenspor'dan Olatunbosun 90+9'da kırmızı kart gördü. Menemenspor 6 puanla 16. sırada kaldı. Puanını 13'e yükselten Altay ise 10. sıraya yükseldi.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Emre Kargın, İbrahim Bozbey, Hasan Hüseyin Tetik
Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Domgjonas, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Murat Elkatmış), Olatunbosun, Adamu (Dk. 46 Murat Erdemir), Taşkın Çalış, Şeref Özcan (Dk. 70 Kamara), Tayfun Aydoğan, Akanbi (Dk. 90+5 Kubilay Türk Yılmaz)
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Regattin (Dk. 90+1 Berkay Sülüngöz), Scuk (Dk. 46 Ziya Alkurt), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 71 Erhan Çelenk), Harun Alpsoy (Dk. 62 Yekta Kurtuluş), Paixao (Dk. 62 Gnanduillet)
Goller: Dk. 12 Akanbi (Menemenspor), Dk. 71 Özgür Özkaya, Dk. 81 Yılmaz Özeren (Altay)
Kırmızı kartlar: Dk. 89 Erhan Çelenk (Altay), Dk. 90+9 Olatunbosun (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Adamu, Dk. 31 Domgjonas, Dk. 56 Rıdvan Koçak, Dk. 90+5 Akanbi (Menemenspor), Dk. 66 Özgür Özkaya, Dk. 90+9 Yekta Kurtuluş (Altay)