İzmir derbisinde kazanan Altınordu

Haber: G. Deniz Bakır

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan İzmir derbisinde 3-1'li skorla Altınordu güldü. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 48'de Hüsamettin Yener, 59'da Metehan Mimaroğlu ile 67'de penaltıdan Enis Destan kaydetti.

Siyah-beyazlıların tek sayısını ise 38. dakikada penaltıdan Marco Paixao attı. Portekizli golcü ligde 17 gole ulaştı.

Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden Altınordu puanını 41'e yükseltirken, ligde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Altay haftayı 38 puanda kapattı.

Paixao'nun golü yetmedi

Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumunda Marco Paixao, bugün de 1 gol atmasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Portekizli golcü Altay formasıyla çıktığı 6 maçta da gol sevinci yaşadığı Altınordu'ya karşı 7. golünü attı. Paixao, bu sezon ise 17. golüne ulaştı.

Altay'ın altyapısından yetiştikten sonra 2019-2020 sezonunun devre arasında Altınordu'ya transfer olan Hüsamettin Yener, eski takımına karşı gol atmayı başardı. Altınordu'nun genç golcüsü Enis Destan bu sezon 8. golüne imza attı.

30. randevuyu Altınordu kazandı

Profesyonel liglerde 30. kez birbirlerine rakip olan iki ekipten Altınordu, siyah-beyazlı ekibe karşı 13. galibiyetini aldı. Diğer müsabakalarda Altay'ın 9 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Kargın, Uygar Bebek, Mert Bulut

Altay: Stackhowiak, Cebrail Karayel, Berkay Sülüngöz, Lokman Gör (Dk. 81 Murat Akça), Mehmet Erdem Uğurlu, Erhan Çelenk (Dk. 68 Deniz Kadah), Scuk, Zeki Yıldırım (Dk. 68 Ziya Alkurt), Regattin, Mossoro (Dk. 68 Thiam), Paixao

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Sinan Osmanoğlu (Dk. 45 Kahraman Demirtaş), Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli), Furkan Çil, Recep Aydın, Sami Satılmış (Dk. 45 Muzaffer Kocaer), Şeref Özcan (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Ufuk Budak), Enis Destan

Goller: Dk. 38 Paixao (Penaltıdan) (Altay), Dk. 47 Hüsamettin Yener, Dk. 59 Metehan Mimaroğlu, Dk. 67 Enis Destan (Penaltıdan) (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 76 Yusuf Can Esendemir (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 33 Sami Satılmış, Dk. 82 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 86 Thiam (Altay)