İzmir derbisinde kazanan yok

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1. Lig'de sezon öncesi son hazırlık maçında iki İzmirli Göztepe ve Altınordu, dün Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıyla geldi. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Göz-Göz ile 1. Lig'in gediklisi Altınordu birbirine diş geçiremeyerek sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Göztepe’nin golleri Yasin ve Mamah’tan gelirken, Altınordu iki kez yenik duruma düşmesine rağmen Safa ve Ahmet İlhan ile beraberliği sağladı

İlk 11’ler

Tamamen yenilenen kadrosuyla dikkat çeken Göztepe, sahaya kalede Ekrem, Uğur Kaan, Dino, Emir, Yunus Emre, Yalçın, Palmer, Tijanic, Yasin Öztekin, Mamah ve Hüsamettin on biriyle çıktı.

Altınordu ise Göztepe karşısında kalede Ali Emre, Rıdvan, Ali Dere, Volkan, Erdi, Kubilay, Ahmet İlhan, Metehan, Safa, Emircan ve Şeref dizilişiyle sahada yer aldı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşmaya atak başlayan Göztepe 4. dakikada öne geçti. Bu dakikada Palmer'ın getirdiği topu Mamah ortaladı. Yasin kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 19'da Göztepe savunması çıkmak isterken araya giren Emircan Gürlük topu kaptıktan sonra çaprazdan sert vurdu. Kaleci Ekrem'den dönen topu takip eden Safa, düzgün bir vuruşla beraberliği sağladı: 1-1. 45'te Yasin Öztekin'in pasında Mamah Göztepe'yi yeniden öne geçirdi: 2-1. 80'de ceza alanı içinde topu önünde bulan Ahmet İlhan Özek, aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2. Karşılaşma bu skorla sona erdi.