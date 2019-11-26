İzmir’de de yalnız bırakmadılar

Haber: N.Halid Altundal

Bolusporlu taraftarlar son 4 haftada alınan başarılı sonuçlar sonrası takımlarını iç saha ve dış sahada yalnız bırakmıyordu. İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan Altınordu maçında da kırmızı-beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünde takımlarını desteklemeye devam etti. Adından sıkça söz ettiren İzmirli Yarenler Grubu 90 dakika boyunca takımımıza sahip çıktı. Altınordu maçından 3 puan bekleyen taraftarlar alınan 2-0’lık yenilgi sonrası stadyumu üzgün bir şekilde terk etmek zorunda kaldı. Alınan kötü sonuca rağmen Bolusporlu taraftarların önümüzdeki hafta Bolu Atatürk Stadyumu’nu doldurması bekleniyor.