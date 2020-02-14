İzmir’e Gidenler İstanbul’da Yok

Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili olarak TFF den yayınlanan karar şöyle: “BOLUSPOR Kulübü’nün, 09.02.2020 tarihinde oynanan ALTAY-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BOLUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜNÜ MİSAFİR A, B, ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine” karar verilmiştir.