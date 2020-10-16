İzmit GB’nin konuğu Bolusporlu miniklerdi

İzmit GB, pandemi döneminde futbol okulu çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Mavi-Beyazlı ekibin önceki günde il dışından konuğu vardı. İzmit GB, Boluspor’un futbol okulunu ağırladı.

İzmit GB’nin konuğu Bolusporlu miniklerdi

Haber: Erdal Tanrıverdi

MİNİK FUTBOLCULARIN MAÇI

GB, Emex Oteli Tesisleri’nde oynanan hazırlık maçında 9-10 ve 11 yaş grubu sporcuları forma giydi. İzmit GB Koordinatörü Zafer Durmaz, davetlerini kırmayan Bolusporlu yöneticilere teşekkür etti. Durmaz, “Bugün Boluspor futbol okulu ile gerçekleşen organizasyonda sporcularımızın sonrası ilk hazırlık müsabakasında görme şansımız oldu. Oynayan tüm sporcularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyoruz. Boluspor teknik ekibi ve sporcularını İzmit’te ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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