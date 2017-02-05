Haber: Aysun Beykoz

Ligde kötü gidişata son vermek isteyen Boluspor'un MİY maçından 3 puanla ayrılarak, yeni bir seriye başlamak istiyor. Son haftalarda sakatlıkların düzelmemesi, kadro derinliğinin ilk yarının son maçlarda yeterli olmaması nedeniyle Boluspor artık yeni bir çıkış hedefliyor. MİY maçı ile galibiyet serisine başlamak isteyen Boluspor'da Anco Jansen ve Bentley'in bu maçta en önemli iki kozu olması bekleniyor.

JANSEN BANKO, BENTLEY EN KÖTÜ 18'DE

Jansen sakatlığından tamamen kurtulurken, Norveç ligini Aralık başında noktalayan ve yenileme çalışması yapan Bentley'in ilk on birde olmaması halinde 18 içinde olması ve sonradan oyunun durumuna göre görev alması bekleniyor.