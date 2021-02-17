Japon Rıdvan’ ı kaybettik

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor'un yaşayan efsanelerinden olan ve Boluspor'da 1965-1977 yılları arasında tam 12 sene futbolculuk hayatını sürdüren, o dönem oynadığı futbolla 1.ligde Boluspor ile büyük başarıların altına imzasını atan eski kaptan Rıdvan Ertanı, uzun bir süreden beri rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamıyordu. Efsanemiz merhum Rıdvan Ertani’nin cenazesi yarın (18.02.2021) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Olay Gündem Gazetesi olarak Ertanı ailesine baş sağlığı, Boluspor'un yaşayan efsanesi merhum Japon Rıdvan Ertani’ye Allah’tan rahmetler diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 13:07