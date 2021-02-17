Japon Rıdvan’ ı kaybettik

Boluspor'un efsane futbolcularından 74 yaşındaki Japon Rıdvan Ertanı tedavi gördüğü Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşama gözlerini yumdu.

Japon Rıdvan’ ı kaybettik

Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor'un yaşayan efsanelerinden olan ve Boluspor'da 1965-1977 yılları arasında tam 12 sene futbolculuk hayatını sürdüren, o dönem oynadığı futbolla 1.ligde Boluspor ile büyük başarıların altına imzasını atan eski kaptan Rıdvan Ertanı, uzun bir süreden beri rahatsızlığı nedeniyle evinden çıkamıyordu. Efsanemiz merhum Rıdvan Ertani’nin cenazesi yarın (18.02.2021) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Olay Gündem Gazetesi olarak Ertanı ailesine baş sağlığı, Boluspor'un yaşayan efsanesi merhum Japon Rıdvan Ertani’ye Allah’tan rahmetler diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 13:07
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“Aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz”
“Aşı takvimini hızlandırma gayreti içindeyiz”
  1. Bolu

banner124