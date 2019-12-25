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Jesse Bolu Maçında Yok

Eskişehirspor Kulübü, resmi sitesinden yayınladığı duyuru ile Jesse Sekidika'ya 1 hafta izin verildiğini açıkladı.

Jesse Bolu Maçında Yok

Haber: C.Kutay Aykan

Eskişehirspor Kulübü, resmi sitesinden yayınladığı duyuru ile Jesse Sekidika'ya 1 hafta izin verildiğini açıkladı. Jesse'nin ailevi problemleri nedeniyle 1 hafta izin verildiği belirtilirken, bu iznin Jesse'nin Eskişehirspor'dan gideceği anlamına mı geldiği merak ediliyor. Jesse Sekidika, Eskişehirspor'un bu hafta oynayacağı Boluspor karşılaşmasında forma giymeyecek.

İşte Eskişehirspor'un Jesse açıklaması

Oyuncumuz Jesse Sekidika ve menajeriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde oyuncumuza ailesiyle ilgili problemleri nedeniyle 1 hafta izin verilmiştir.  Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Esra Perçin

Esra Perçin

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