Jet Hızında Yeni Hoca

Haber: Aysun Beykoz

Kırmızı beyazlılar teknik Direktör Fırat Gül ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sezonun ilk yarısını İstanbulspor'da geçiren Fırat Gül 17 maçta ekibi ile 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 1,12 puan ortalaması ile ilk devreyi bitiren teknik direktör Fırat Gül İstanbulspor ile devre arasını yollarını ayırmıştı.

Fırat Gül'ü tanıyalım

9 Temmuz 1984 Amasya doğumlu olan Fırat Gül, son olarak İstanbulspor'da Teknik Direktör olarak görev yaptı. Fırat Gül daha önce Gaziantep FK, Altay, Şanlıurfaspor, Karşıyaka, Reo Atillaspor ve Karşıyaka takımlarında antrenör olarak görev yaptı.

Yardımcıları Belli Oldu

Boluspor’un yeni Teknik Direktörü Fırat Gül'ün yardımcılığını Tamer Avcı, Sinan Paşalı, Yasin Tuncer, Özgür Bayer ve Murat Akarsu (Kaleci antrenörü) yapacak.