"Joao Pedro lider bir forvet"

Haber: Okay Özcan

Pedro, uzun yıllar Cagliari'de forma giydi ve kaptanlığını yaptığı takımda bir idol haline geldi. Hücumda 10 numara ve forvet olarak oynayabiliyor. Lider özelliği olan, her iki ayağını da kullanabilen bir futbolcu. Kafa vuruşu ve asist özelliği de var.

Fenerbahçe 'nin yeni yıldızlarından biri olmasına kesin gözüyle baktığımız Joao Pedro, teknik anlamda harika yeteneklere sahip. 2014 yılında Estoril'den, Cagliari'ye katıldı. Pozisyon olarak atak orta saha, 10 numara, forvet arkası ve 4-4-2 sisteminde ileri uçta oynayabiliyor. Şut özelliği oldukça başarılı. Her iki ayağını da kullanabiliyor. Kafa vuruşu ve asist özelliği var. Cagliari'de penaltı atışlarını o kullanırdı. 29 penaltının 23'ünde hedefi bulmuştu. Geçen sezon forma giydiği 39 maçta rakip fileleri 13 kez salladı ve 4 de asist yaptı.

Onun imzası vardı

Cagliari'nin attığı gollerin çoğunda onun imzası var ve kaptanlığını yaptığı kulübün idol

isimlerinden biriydi. Özellikle son yıllarda, taraftarların en popüler oyuncularının başında geliyordu. İtalyan futbolu için genel anlamda iyi bir hücum oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. 2018 yılında yasaklı bir madde kullandığı için 6 ay futboldan men cezası almıştı. Eşi İtalyan ve bu sayede İtalyan vatandaşlığını aldı. Normalde Brezilya'da dünyaya geldi.

Bir kez forma giydi

Milli Takım 'da teknik direktör Roberto Mancini, yeni bir forvet arıyordu. Ancak tek maçını, Makedonya karşısında oynadı. 89'da oyuna girdi ve 90+2'de Makedonya'nın golüyle İtalya, Dünya Kupası'na gidemedi. 30 yaşında ve tekrar Gök Mavililer'in bir parçası olacağını pek sanmıyorum. PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar'ın iyi bir arkadaşı. Santos'ta, Neymar'la birlikte (2012, 2013) forma giydi. Kulübüne bağlı, profesyonel ve lider özelliği yüksek olan bir oyuncu. Türkiye'de başarılı performanslar göstereceğini düşünüyorum.