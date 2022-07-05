Joel Kayamba Bolusporla sözleşme imzaladı

Haber: Uğur Balaban

Dün Bolu Olay Gündem gazetesi tarafından haberini duyurduğumuz Joel Kayamba Ngandu ile kırmızı beyazlı ekibimiz 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Viktoria Plzen takımından Spor toto 1. Lig’de mücadele eden Samsunspor'a kiralık olarak gelen Kongolu sağ kanat oyuncusu 1. Lig de 10 karşılaşmada görev aldı. Joel Ngandu Kayamba, çıktığı 10 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamadı. Kariyerinde toplam 199 karşılaşmada görev alan 30 yaşındaki oyuncu 21 gol ve 36 asist yapma başarısı gösterdi.

Joel Kayamba Ngandu'yu kimdir?

1992, Kongo doğumlu olan Kayamba, Çek Cumhuriyeti Hlinsko'da futbola başladı. Kongo'lu kanat oyuncusunun kariyerinde 199 maçı bulunurken, 21 maçta gol sevinci yaşadı. Kayamba sırasıyla FK Pardubice, SFC Opava, Viktoria Plzen ve Samsunspor takımlarında forma giydi.