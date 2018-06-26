HABER:Semih Baykal

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu üçüncü hafta maçları geride kaldı. Üçüncü haftada sonucunu herkesin merakla beklediği karşılaşmada Jotun Hisarspor ile Çağsu Hastanesi karşı karşıya geldi. İlk iki haftayı kayıpsız geçen Çağsu Hastanesi Jotun Hisarspor karşısında zor anlar yaşadı. Turnuva öncesi favori takımlar arasında gösterilen Çağsu Hastanesi karşısında iyi bir oyun sergileyen Jotun Hisarspor sahadan 6-3 galip ayrılarak puanını 6’ya çıkardı. Yine 6 puanda bulunan Çağsu Hastanesi ile puanları eşitleyen Jotun Hisarspor 4.sıraya yerleşti. Çağsu Hastanesi ise kaybetmesine rağmen averajla üçüncü sıraya geriledi.