Jotun Hisar Göz Kamaştırdı

Haber: Gönül Olutürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan maça hızlı başlayan Jotun Hisar henüz ilk dakikalarda 1-0 öne geçti. Köroğlu Beton bu gole çabuk cevap verip 1-1 eşitliği yakaladı. Bu golden sonra oyunun hakimiyeti tamamıyla Jotun Hisarspor’a geçti. Jotun Hisarspor eşitlik golünden 2 dakika sonra 2-1 öne geçti. Jotun Hisar üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 4-1 öne tamamladı. 2.yarıda Köroğlu Beton net fırsatları harcayınca 5.ve 6.Jotun Hisarspor golleri de gecikmedi: 6-1. Köroğlu Beton farkı 4’e indirse de Jotun Hisarspor oyun disiplininden hiç kopmadı. Maçın son bölümünde 2 gol daha bulan Jotun Hisarspor maçtan 8-2 galip ayrılarak gruplara iyi başladı ve gücünü gösterdi.