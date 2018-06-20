Haber: Esra Öztürk

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvası oynanan 4 karşılaşmayla start aldı. Saat 19:30’da başlayan iki karşılaşmadan biri olan maçta Jotun Hisarspor ile Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü oldu. İki takımında kıyasıya mücadele ortaya koyduğu ilk yarıyı Jotun Hisarspor 20.dakikada bulduğu golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda iki takımda rakip kalede etkili olurken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü devrenin başlarında skora eşitlik getirdi. Skora denge gelmesinin ardından oyun üstünlüğünü ele geçiren Jotun Hisarspor arka arkaya iki gol birden bularak yeniden öne geçti (3-1). Son dakikaları nefes kesen karşılaşmada Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bir gol daha bulduk fakat bu gol puan kaybına engel olamadı ve Jotun Hisarspor sahadan 3-2 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başlayan bir diğer takım oldu.