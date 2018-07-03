Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda A grubu beşinci hafta maçları sona erdi. Grup maçlarında son haftalara girilirken gruptan çıkacak takımlarda yavaş yavaş belli olmaya başladı. Grubun iddialı ekiplerinden olan Jotun Hisarspor 5’inci hafta maçında grupta bu maç öncesi 3 puanı bulunan Çıtırland-Güzelsur İnşaat ile karşı karşıya geldi. İlk 4 haftada 9 puan toplayan ve sadece lider Akkent Toar Yapı’ya kaybeden Jotun Hisarspor ilk dakikadan itibaren oyunu Çıtırland-Güzelsur İnşaat yarı sahasına yıktı. Zayıf rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Jotun Hisarspor ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. İkinci yarıda skor üstünlüğünü de elinde bulunduran Jotun Hisarspor rahat bir oyunla sahadan 10-1 galip ayrıldı ve puanını 12’ye çıkartarak averajla 3’üncü sıraya yerleşti.Çıtırland-Güzelsur İnşaat ise 3 puanla 6.sırada kaldı.