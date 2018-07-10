Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu son hafta maçları Karaçayır Spor Tesislerinde oynandı. Grubun çeyrek finali garantileyen ekiplerinden JotunHisarspor son maçta grupta hiçbir iddiası bulunmayan Saha Komiserleri Derneği ile karşı karşıya geldi. Üst sıralardaki sıralamaları değiştirecek olan mücadeleye etkili başlayan JotunHisarspor rakibi zayıf karşısında rahat bir oyun sergiledi ve ilk 30 dakikalık devreyi önde kapattı. İkinci yarıda da sürprize izin vermeyen JotunHisarspor sahadan 8-0 galip ayrılarak grup maçlarını tamamladı. Bu sonucun ardından 3’üncü sıraya yerleşen JotunHisarspor B grubunun ikincisini beklemeye başladı. Saha Komiserleri Derneği ise geçen hafta aldığı üç puanla grubunu 7.sırada tamamlayarak veda etti.