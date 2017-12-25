Haber: Semih Baykal

Türkiye’nin ve ilimizin en güzel kamp merkezlerinden olan temiz havası ve doğal güzellikleriyle her kesimin beğenisini kazanan Aladağlar, özellikle milli takımlarının bir numaralı gözde yeri. Son olarak Aladağlarda, Büyük Bayanlar Judo Milli Takımı kampa girdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: “Judo Milli Takım Teknik Direktörleri Sayın Timur Bizsan, Sayın Ayhan Alayıldız ve Federasyon Lig Kurulu Üyesi Sayın Serdar Selim Sığıncı’nın katılımı ile Bolu Aladağ İzcilik ve Kamp Eğitim Merkezimizde kampa başladı. 6 Ocak tarihine kadar sürecek olan kampta sporcularımız müsabakalar için hazırlık yapacaklar. Sporcularımıza ve teknik heyete verimli bir kamp dönemi geçirmelerini dileriz.”