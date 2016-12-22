Haber: Erdal Tanrıverdi

Judo Federasyon Başkan’ı Sezer Huysuz, Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Sayın Haldun Esemgil ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Büyük bayanlar Judo Milli Takım kampı münasebeti ile ilimize gelen teknik ekip, 5 antrenör ve 37 sporcunun katılımıyla Bolu Aladağ kamp eğitim merkezinde konaklıyorlar. Yoğun bir katılım ile 09.12.2016 tarihinde başlayan Judo Milli Takım kampı 28.12.2016 tarihinde sona erecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamayla ziyaretlerinden dolayı Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ve Milli Takım antrenörü Haldun Esemgil’e teşekkür edildi.