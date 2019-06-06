Judo Şampiyonluğu Bolu’nun

Haber: Gönül Olutürk

İlimizi temsil eden sporcumuz Mertcan ÇOLAKDEMİR Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde düzenlenen Judo branşı müsabakalarında 60 kg’da girdiği il, grup ve yarı final elemelerinden birinci olarak finale kaldı ve final müsabakalarında çıktığı maçlarda rakiplerini yenerek Türkiye Birinciliğini elde etti. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor ailesi olarak başarılarından dolayı sporcumuz Mertcan ÇOLAKDEMİR’i, antrenörümüz Burcu KILINÇ’ı ve emeği geçen herkesi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz.Her şey “Spor” için…Her şey “Spor Kenti Bolu” için…” ifadeleri kullanıldı.