Haber: Kasım ŞAHİN

21-22 Ocak tarihlerinde Karabük’te yapılan Anadolu Yıldızlar ligi şampiyonasında İlimizi 6 sporcu ile temsil eden Bolu Judo Takımı grubu dördüncü olarak tamamladı ve Yarı Final Maçlarına katılmaya hak kazandı.

10 Takımın katıldığı yarışmalarda, ilimizi 30 kg’da Barış Yavuz, 46 kg’da Selim Çalışkan, 50 kg’da Mertcan Çolakdemir, 55 kg’da Oğuzhan Telkes, 60 kg’da Onur Bahattin Alkan ve 66 kg’ da Mustafa Kerem Öztaş başarıyla temsil ettiler.

Dört madalya ile döndüler

Karabük ilinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakalarında rakiplerine tatamiyi dar eden Bolulu judocular bir birincilik, üç de üçüncülük alarak takım halinde dördüncü oldular ve Yarı Finale katılmaya hak kazandılar. Yarışmalarda 50 kg’da Mertcan Çolakdemir birincilik, 30 kg’da Barış Yavuz üçüncülük, 55 kg’da Oğuzhan Telkeş üçüncülük ve 66 kg’da Mustafa Kerem Öztaş üçüncülük kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı.

Bolulu Judocuların Antrenörü Burcu Özdemir Kılınç ise yaptığı açıklamada, sporcuları ile gurur duyduğunu belirterek, “Çalışan sporcularımız girdikleri yarışmalarda emeklerinin karşılığını alıyorlar. İleride ki yarışmalarda da kendilerinden ümitliyim. Biz çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Ve başaracağız” dedi.



