Judoda Yarı Final Sevinci

Haber: Gökhan Aksoy

Çorum’da önceki gün gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Müsabakalarında İlimiz sporcuları Mertcan ÇOLAKDEMİR 60kg’da 1’inci, Barış YAVUZ 46kg’da 2’inci ve Oğuzhan TELKEŞ 66kg’da 3’üncü oldu ve Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak sporcularımızı ve antrenörümüz Burcu KILINÇ’ı tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 14:58