Haber: N. Halid Altundal

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Akhisarspor’u 3-2 mağlup eden Bursaspor’da iki kez penaltıya sebebiyet veren Furkan Emre Ünver, sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Genç futbolcu, “Futbolun içinde olan ama kabul edilemez şanssızlıklar yaşadım. Tesellim takım arkadaşlarımın mücadelesiyle maçın dönmesiydi. Daha çok çalışıp, daha iyisini yapacağız. Destek olan herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeşil beyazlı takımın ilk golünü kaydeden Emirhan Aydoğan da yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: “Sezon başından beri acı çektiğimiz çok anlar oldu. Ama son 1 aydır sonuçların neticesinde de acı çekiyorduk. Geleceğimiz söz konusuydu. Onur mücadelesi vereceğimize inanmıştık. 2-0 geriye düştük ama yeniden ayağa kalktık. En az bu maçtaki hırs kadar, geride kalan maçları oynayacağız.”

Emirhan Aydoğan ayrıca sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı: “Geriye düşsek de kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı.