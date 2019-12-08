Kabus Devam Ediyor

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor tam 1 yıldır 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 18’i lig, 3’ü kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 20 maçı kazanamadı. Boluspor bu 20 maçın 13’ünü kaybederken 7’sinde ise rakipleri ile yenişemedi. Kırmızı beyazlılar 39 golü kalesinde görürken, rakip ağlara ise 14 gol bırakabildi. Hafta sonunda deplasmanda Hatayspor’a 3-0 kaybeden kırmızı-beyazlılarda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İşte temsilcimizin lig ve kupada oynadığı son 21 deplasman maçında aldığı sonuçlar:

TFF 1.Lig

Gazişehir BŞB 1 – Boluspor 0

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor FK 3 – Boluspor 1

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Altay 1 – Boluspor 0

Giresunspor 3 – Boluspor 1

G.Birliği 1 – Boluspor 1

Y.Denizlispor 0 – Boluspor 0

A.Demirspor 4 – Boluspor 1

Altınorduspor 3 – Boluspor 0

Osmanlıspor 2 – Boluspor 1

BB Erzurumspor 1 – Boluspor 0

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Balıkesirspor 3 – Boluspor 2

Adanaspor 0 – Boluspor 0

Altınorduspor 2 – Boluspor 0

Hatayspor 3 – Boluspor 0

Ziraat Türkiye Kupası

Van BŞB 2 – Boluspor 2

Galatasaray 4 – Boluspor 1

Payasspor 5 – Boluspor 3 (Penaltılarla)